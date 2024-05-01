Мешканка Тернополя довірилась хлопцю та втратила понад 14 000 гривень.

До правоохоронців звернулася 19-річна місцева жителька із заявою про те, що її ошукали. Вона розповіла, що в одному із месенджерів познайомилась із молодиком, який покликав її на побачення. Згодом хлопець запросив подругу до себе й скориставшись тим, що вона не бачить, взяв її мобільний телефон та перерахував з кредитної карти гроші на свій рахунок. Заявниця помітила списання коштів лише наступного дня. Потерпіла зателефонувала «коханому», аби дізнатися причину такого вчинку, але на зв’язок ніхто виходив. Дівчина звернулась до працівників поліції.

Правоохоронці оперативно встановили особу фігуранта. Ним виявився 19-річний тернополянин. Хлопець визнав свою провину та перепросив.

Дізнавачі дану подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.