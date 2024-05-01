Тернополянин упав на прибудову, але самостійно не зміг злізти.

У Тернополі вночі чоловік випав з вікна 4 поверху і залишився живим. Тернополянин впав на прибудову до першого поверху, але самостійно не зміг злізти. Мешканці будинку викликали рятувальників і медиків швидкої допомоги, повідомляє ZAXID.NET.

Нещасний випадок трапився близько 2:00 1 травня на вул. Володимира Винниченка, 4. Місцеві жителі вночі почули незрозумілий стук та шум. Коли люди вийшли на вулицю, то побачили, що на даху прибудованого приміщення до квартири на першому поверсі лежить людина. Це виявився їх сусід, який стогнав і не міг пояснити, що з ним трапилося.

Місцеві жителі викликали рятувальників, медиків швидкої допомоги і поліцейських. Працівники ДСНС за допомогою розкладної драбини зняли чоловіка з даху прибудови, повідомили ZAXID.NET в прес-службі. Він не міг самостійно рухатися. Рятувальники надали домедичну допомогу та за допомогою медичних нош транспортувати потерпілого.

Постраждалий розповів медикам, що він випав з вікна 4 поверху. Однак при яких обставинах не зазначив. Чоловіка госпіталізували в реанімаційне відділення місцевої лікарні. Поліцейські вирішують питання про відкриття кримінального провадження. Також правоохоронці опитують, за яких обставин чоловік міг вночі випасти з вікна.