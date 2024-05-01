Завдяки пильності небайдужої громадянки патрульні повернули втрачений гаманець власниці.

Учора до патрульних звернулася жінка та повідомила, що на вулиці знайшла гаманець із грошовими коштами та документами. Перевіривши знайдені документи за наявними базами, патрульні встановили контактні дані власниці, зателефонували їй та повідомили про знахідку. А потім зустрілися з громадянкою і повернули загублену річ.

“Ми дякуємо заявниці за небайдужість. Друзі, вкотре нагадуємо, якщо ви знайшли загублені речі або втратили їх — одразу повідомляйте про це в поліцію”, – звертаються патрульні.