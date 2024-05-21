Вчора виповнилося два роки, відколи захисники “Азовсталі” у Маріуполі, за наказом командування, залишили територію підприємства і потрапили у полон ворожий полон. Сотні бійців досі перебувають у московитських катівнях, де переносять страшні тортури.

Не забувати українців, котрі знаходяться у ворожій неволі, і робити все, аби їх якнайшвидше визволити, закликала парамедик з Тернопільщини Катерина Поліщук “Пташка”. Нагадаємо, дівчина, разом з іншими захисниками “Азовсталі”, також потрапила у полон, де пробула чотири місяці.

“Два роки минуло від найстрашнішого наказу, якого я боялась більше, ніж назавжди залишиться під бетонними плитами. Два роки, як мої хлопці і дівчата в полоні. Ви не уявляєте, що таке полон. Чому ви так активно не постите «наших у військовій формі бʼють щодня?» їм ламають кістки і зрізають шкіру, їх бʼють током, ґвалтують, морять голодом та спрагою, морально знищують та принижують.

Наші полонені – найбільший важіль впливу на Україну і вони про це знають. Вони не віддають їх. Ми виходили у почесний полон, під гарантії безглуздих та недієвих організацій червоного хреста, які мовчки віддалено спостерігають вже два роки, як хлопців забивають до смерті, як вони горять живцем в підірваній Оленівці, як щодня їх напівживими кидають в холодні бетонні коробки за ґратами.

Навіть перші місяці, які були легшими для нас, не зважаючи на голод та мої персональні приниження та знущання я залюбки обміняла б на достойну смерть. Наслідки для мене стали непоправними. Хоч як там всі говорять про мою незламність та стійкість. Я мертва всередині. Я була в полоні 4 місяці і 1 день. А вони там досі. Їх мордують. Ви повинні це знати! Ви повинні розуміти, що таке 1 день ворожого полону! Ви повинні памʼятати та боротись! А влада повинна докладати всіх зусиль, щоб повертати кожного і кожну. І всіх зусиль, щоб забезпечити пожиттєву допомогу полоненим. Вони потрапили в полон захищаючи державу і українців. Тепер держава та українці повинні захистити їх.

Ми воюємо з виродками. Вони не достойні жалості чи співчуття. Я знаю про що я говорю.

Госпітальєри

Ведмеді

Морська піхота

Госпіталь

Азов

Прикордонники

Цивільні

Інші бригади ЗСУ

ГУР

Нацполіція

Їх сімʼї

Діти

Вони всі заслуговують неба без ґрат”, – написала Катерина Поліщук.