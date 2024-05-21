Минулого тижня в Україні відбулася подія, яка привернула увагу в банківській сфері – націоналізація “Сенс Банку”. Цей банк перебував у стані складнощів і проблем уже тривалий час. Слід зазначити, що “Сенс Банк” мав значне значення в гральній індустрії України. Однак це викликало побоювання експертів щодо можливих втрат у податкових відрахуваннях від цього сектору, які оцінюються в кілька мільярдів українських гривень.

Цікаво зазначити, що онлайн-сервіси в гральній індустрії стають дедалі популярнішими. Десятки гральних компаній в Україні пропонують свої онлайн-послуги, і обороти грошових коштів, пов’язаних із цією сферою, дійсно вражають, досягаючи десятків мільярдів гривень.

Одним із найважливіших аспектів у цій сфері є механізми поповнення та виведення грошових коштів на рахунки в онлайн-ігрових платформах. Успішність усього бізнесу в гральній індустрії залежить від цих процесів. Варто зазначити, що такі транзакції є високоризиковими і мають спеціальний код у класифікаторі MCC. Подібні перекази можуть оброблятися тільки кількома банками, які отримали необхідні дозволи як з боку Національного банку України, так і з боку великих платіжних систем, таких як Mastercard і Visa. Лише три фінансові установи в Україні – державний “Укргазбанк” і комерційні банки “Сенс Банк” (раніше відомий як “Альфа Банк”) та “Конкорд Банк” мають ці дозволи.

Роль “Укргазбанку” (який раніше був оштрафований) в обробці транзакцій, пов’язаних із гральним бізнесом, була відносно слабкою, оскільки бізнес волів би використовувати інші банки з гнучкішими та інтегрованими можливостями. Але з націоналізацією “Альфа Банку” та можливими змінами в його діяльності під керівництвом тимчасової адміністрації, ситуація може змінитися.

Гральний бізнес є важливим джерелом доходів для України, тому втрата доходів від цього сектору може бути значною. Можливо, ігровим компаніям доведеться шукати альтернативних платіжних провайдерів для обробки транзакцій своїх клієнтів.

Втім, на роботі компаній 1xBet або Parimatch, яка видає свої промокоди на сайті промокод в Parimatch, ця подія на фінансовому ринку ніяк не позначилася.

Однак пошук альтернативних платіжних провайдерів може становити певні складнощі. По-перше, потрібно знайти провайдера, який буде здатний забезпечити безпеку, надійність і ефективність обробки цих транзакцій. Крім того, цей провайдер має бути готовим працювати з ігровими компаніями і враховувати специфічні вимоги цього сектора.

Деякі з можливих альтернативних платіжних провайдерів в Україні включають у себе вітчизняні та зарубіжні фінансові компанії. Але для їхньої успішної інтеграції в систему ігрових компаній потрібна не тільки технічна сумісність, а й відповідність вимогам фінансового моніторингу та регулювання.

Крім того, ігровим компаніям доведеться аналізувати фінансові умови пропонованих платіжних провайдерів і шукати оптимальне поєднання якості обслуговування та вартості послуг. Це може призвести до певних фінансових компромісів і впливати на їхню прибутковість.

Ситуація з опрацюванням транзакцій в ігровому бізнесі України тішить динамікою і може змінюватися залежно від розвитку банківської системи та регулювання. Важливим фактором у цьому процесі є ефективність роботи IT-підрозділу банку, яка може бути визначальною для його привабливості для ігрового сектору.

Чому важлива легалізація транзакцій в гральній сфері

Важливість легалізації транзакцій в ігровій сфері полягає насамперед у боротьбі з несанкціонованими платежами та запобіганні фінансовим шахрайствам. Нелегальні способи поповнення ігрових рахунків, як-от міскодінг, не тільки оминають податкову систему, а й сприяють відмиванню грошей.

Подання платежів в ігровій сфері під виглядом оплати інших послуг є несправедливим для учасників ринку, які платять податки та комісії чесно. Легалізація транзакцій дає змогу встановити прозорі правила для всіх учасників ринку та запобігти нерівності умов.

Ба більше, легалізація платежів в ігровій сфері має потенціал для значного збільшення доходів бюджету України. Дані офіційних доходів від казино вказують на потенціал державного фінансування, який може піти на розвиток освіти, охорони здоров’я та інших соціальних сфер. Це дасть змогу країні зробити значний крок уперед у розвитку та покращенні життя громадян.

Однак ситуація з “Сенс-Банком” може призвести до небажаних наслідків. Наразі експерти побоюються, що в нашій країні створюють негативний образ цього сервісу, і його занесуть до списку небажаних, подібно до “Укргазбанку”. Це може призвести до репутаційних і фінансових втрат для компанії та відтоку клієнтів.

Який вибір залишається у казино?

Після заборони на використання платіжної системи “Сенс”, казино в Україні стикаються із серйозним вибором. Вони можуть або перейти в банківську систему, наприклад, у “Конкорд Банк”, який є відносно невеликою установою і проходить перевірку Національного банку України. Хоча це рішення не ідеальне, оскільки потребує змін у системі поповнення та виведення коштів, це все ж таки один із варіантів. Перехід у банківську систему дасть змогу відстежувати грошові потоки та податкові відрахування, що збереже наповнення бюджету країни.

Інший варіант полягає в повному переході в тіньовий сектор. Вони можуть використовувати традиційні методи поповнення рахунків, як-от платежі “людина-людина”, використання криптовалюти і міскодингу, а також обробляти платежі через закордонні банки, у яких сумнівна репутація. У цьому разі компанії навряд чи будуть готові розкривати свої доходи і сплачувати податки. Вони, найімовірніше, прагнутимуть “оптимізувати” свої податки і внески до бюджету, щоб компенсувати додаткові витрати на незручності з поповненням і виведенням коштів.

Вийде, що Україна може втратити кілька мільярдів гривень, які могли бути використані для фінансування різних потреб держави, включно з додатковим фінансуванням військових заходів. Це становитиме значну втрату для бюджету країни і може викликати негативні наслідки та невдоволення з боку населення. Казино, що працюють в Україні, стикаються з непростим вибором, який впливає на розвиток ігрової індустрії та фінансову стабільність країни загалом. Однак незалежно від обраного шляху, важливо знайти баланс між розвитком індустрії та забезпеченням дотримання законодавства, а також податкових вимог. Це допоможе поліпшити умови для гравців, надати суспільству додаткові ресурси та підтримати економічний розвиток країни.