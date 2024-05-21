Протягом трьох днів Тернопіль був центром проведення однієї з головних спортивних подій року в Україні. 750 учасників з 20-ти міст нашої держави виборювали звання переможця Чемпіонату України зі змішаних єдиноборств ММА.

Чемпіонат проводився у Тернополі вдруге.

Сергій Надал, міський голова Тернополя

– Хочу подякувати від імені учасників, організаторів, глядачів нашим збройним силам, які сьогодні захищають Україну, знищують окупантів і дають можливість нам тут, в тилових містах робити все заради того, щоб підтримувати спорт для наших дітей і наших юнаків. І ті діти, які займаються і беруть участь у змаганнях показують добрий приклад здорового способу життя, волі до перемоги, тому що спорт – це для людей, які сильні духом.

Керівник Тернопільського обласного осередку Федерації змішаних єдиноборств України ММА, співорганізатор та головний спонсор заходу Ігор Гуда гордиться тим, що вдалося провести чемпіонат України на найвищому рівні, кількість спортсменів була рекордною за всю історію федерації, а сама конкуренція між спортсменами була максимально якісною.

Ігор Гуда, Голова Тернопільського обласного осередку Федерації України ММА

– Сьогодні в Тернополі відбувається чемпіонат зі змішаних єдиноборств серед юнаків, юніорів та дітей. В Тернопіль приїхало 750 спортсменів з 20-ти областей України. Переможці цих змагань є кандидатами в збірну України, де мають честь презентувати нашу державу на чемпіонатах світу та Європи.

За три дні у Тернополі відбулося понад 1200 поєдинків серед учасників від 10-ти до 17-ти років.

Богдан Мирошниченко, директор Української Академії Єдиноборств UMA

– Чемпіонат України зі змішаних єдиноборств ММА відбувся у Тернополі вдруге , але вперше під нашим керівництвом. Цей турнір побив всі рекорди федерації по кількості учасників, по кількості проведених сутичок, по компактності проведення часу змагань. Дуже сильна конкуренція в кожній категорії – біля 30 учасників. Кожен спортсмен, перш ніж стати чемпіоном України, провів по 6-7 сутичок. В кожній категорії були призери чемпіонатів світу, переможці чемпіонатів Європи. Наша збірна по молоді найсильніша в Європі, тому що у нас в Україні відбувається найсильніший національний відбір з усієї Європи

Рекордний показник учасників на чемпіонаті за словами віце-президента федерації ММА є не випадковим.

Сергій Пекшин, віце-президент федерації MMA в Україні

– Особливо у нас на півдні та сході зараз дуже напружена ситуація і всі діти та їхні батьки просять, щоб вони частіше виступали на різних турнірах.

Серед вболівальників у залі були і курсанти Тернопільського військового коледжу.

Вадим Ластовицький, керівник Тернопільського військового коледжу

– У нас підписаний контракт про співпрацю з академією єдиноборств UMA і наші курсанти також займаються джиу-джитсу на базі нашого навчального закладу. Я впевнений, що серед них також є майбутні чемпіони, які будуть брати участь в змаганнях.

Сімнадцятирічна хмельничанка Єлизавета Кіян займається змішаними єдиноборствами два роки. У її колекції уже є золото з чемпіонату Європи у Сербії, перше місце спортсменка здобула і на цьогорічному чемпіонаті України.

Єлизавета Кіян, чемпіонка України з ММА (м. Хмельницький)

– Переживала, звичайно, як всі, але була налаштована перемогти, тому що це для мене дуже важливі змагання. Дуже хочу попасти на чемпіонат світу, тому я так налаштувалась. Не можу повірити, що я виграла.

Втретє титул чемпіона України здобув також спортсмен Дмитро Петріщев із Луцька.

Дмитро Петріщев, переможець чемпіонату України з ММА (м. Луцьк)

– Емоції? Я навіть не можу передати словами, я дуже до цього довго йшов, дуже багато праці, крові, сліз, щоб я заробив ось цю медаль золоту. Дуже дякую організаторам, що таку можливість дають в такий час – це дуже важливо для спортсменів, які хочуть розвиватись, велика дяка і слава Україні!

Загальнокомандні треті місця посіли спортсмени з Чернівецької та Одеської областей, друге почесне місце друге почесне місце отримала команда з Київщини, перемогу і золото повезуть з чемпіонату на Дніпропетровщину.

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