“Виріс сиротою, і така ж доля спіткала його дітей”: загинув захисник з Тернопільщини Іван Лучка

Під час виконання бойового завдання у Донецькій області загинув Герой з Тернопільщини Іван Лучка.

Про важку непоправну втрату повідомила Підгаєцька міська рада.

“Іван народився 23.01.1990 року у селі Голгоча, виріс сиротою, і така ж доля, на жаль, спіткала його дітей”, – зазначили у міській раді.

Працівники міськради висловлюють щирі співчуття сім’ї, рідним та близьким Захисника.

Панахида за Іваном Лучкою відбудеться сьогодні, 21 травня, в Івано-Франківську. Похорон – 22 травня. На території Підгаєцької громади 21 та 22 травня оголошено днями жалоби

Усіх небайдужих просять фінансово допомогти сімʼї загиблого Героя.

Посилання на банку для збору коштів:

Допомога сім’ї

https://send.monobank.ua/jar/7dpVhPrKzr

Номер картки банки

5375 4112 1849 6011