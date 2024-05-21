На Харківщині загинув старший сержант з Тернопільщини Руслан Боднар

Ворог не припиняє спроб просунутися вглиб території України, атакуючи позиції наших військових. Та Збройні сили України дають рішучу відповідь агресору. Інколи навіть ціною власного життя…

Сьогодні стало відомо, що 18 травня на Харківщині героїчно загинув житель Скала-Подільської територіальної громади Чортківського району, старший сержант Руслан Ярославович Боднар, 1982 року народження.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця. Розділяємо біль втрати та підтримуємо вас у годину скорботи.

Вічна пам’ять українському Герою, він назавжди залишиться у наших серцях”, – ідеться у зверненні Чортківської військової адміністрації з приводу важкої непоправної втрати.