Факт жорстокого поводження з тваринами поліцейські виявили під час моніторингу інтернету в одній із соцмереж. Закопаних цуценят знайшли у лісосмузі неподалік пляжу «Циганка» у Тернополі. Загалом там було сім собак, із яких двох вдалося врятувати.

На місце події виїжджали співробітники Тернопільського районного управління поліції для документування події.

Поліцейські обстежили територію та опитали людей. У ході вжитих заходів дільничні офіцери поліції встановили особу, причетну до злочину. Нею виявилася 65-річна жителька Тернополя.

Як встановили правоохоронці, її собака нещодавно народила десять цуценят. Трьох тварин жінка залишила собі, а інших – закопала в лісосмузі.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією тварини. Триває досудове розслідування.