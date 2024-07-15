Як доглядати за домашніми улюбленцями під час спеки

У ці спекотні дні важливо подбати не тільки про власний комфорт, а й про комфорт домашніх улюбленців.

Як правильно доглядати за ними радять фахівці Держпродспоживслужби Тернопільщини. Ці прості правила допоможуть тваринам легше перенести спекотні дні.

Забезпечте достатню кількість води. Домашні улюбленці повинні мати постійний доступ до свіжої та чистої води. У літню спеку потреба у воді значно зростає.

Захист від перегріву. Уникайте тривалого перебування тварин на сонці. Організуйте їм місце у тіні або в прохолодному приміщенні.

Не залишайте улюбленців у машині. Навіть при відкритих вікнах температура у машині може швидко зрости до небезпечних значень. Це може призвести до теплового удару, або летального випадку.

Оглядайте улюбленців. Слідкуйте за ознаками перегріву, такими як надмірне потовиділення, прискорене дихання, млявість чи слабкість. У разі виявлення цих симптомів негайно зверніться до ветеринара.

Забезпечте охолодження. Змочіть тварині лоб, ніс, лапи, зовнішню поверхню вух прохолодною водою. Можна також використовувати мокрі рушники для охолодження тіла тварини.

Прогулянки у прохолодний час. Виводьте собак на прогулянку рано вранці або пізно ввечері, коли температура повітря нижча. Уникайте активних ігор та тренувань у спеку.

Захист лап. Асфальт та інші поверхні можуть сильно нагріватися на сонці та обпікати лапи тварин.

Годування. Не годуйте тварин важкою їжею в найспекотніший час дня. Краще давати їжу рано вранці або пізно ввечері, коли прохолодніше.

Ольга Трач