У двох мікрорайонах Тернополя може не бути води

Упродовж двох днів, 21 і 24 травня, у мікрорайонах “Східний” та “Дружба” вода може подаватися з пониженим тиском.

Про це повідомили у міській раді.

“Як повідомляє КП «Тернопільводоканал», у зв’язку з проведенням ремонтних робіт із переключенням аварійної ділянки з 21 травня по 24 травня на просп. Степана Бандери — вул. 15 Квітня вода у мікрорайони «Східний» та «Дружба» може подаватися з пониженим тиском або бути тимчасово відсутня (в години інтенсивного споживання води на верхніх поверхах будинків).

Адміністрація КП «Тернопільводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності та рекомендує тернополянам завчасно зробити необхідні запаси води”, – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, знайти колонки-качалками та бювети з питною водою громадяни можуть на інтерактивній карті.

Мапа також доступна у мобільному додатку «е-Тернопіль». Завантажити застосунок можна на операційній системі Android або на iOS.