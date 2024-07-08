Троє людей загинули на водоймах Тернопільщини у вихідні

Цьогоріч статистика загибелі людей на водоймах зросла ледь не вдвічі. З початку 2024 року загинуло 24 особи, з них – 4 дитини. Лише за минулі вихідні зафіксовано три випадки загибелі. Про це повідомляють у ДСНС.

Зокрема, 6 липня о 06:10 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про те, що у селі Івачів Горішній Білецької ТГ Тернопільського району в місцевому ставі виявлено тіло без ознак життя. Для вилучення тіла залучалися рятувальники.

7 липня о 13:20 у ставку біля села Джурин Білобожницької ТГ Чортківського району виявлено тіло місцевого жителя, 1961 року народження. Тіло вилучено на берег місцевим населенням спільно з працівниками поліції. Ймовірна причина загибелі – утоплення.

У цей же день о 20:20 у ставку біля села Старий Тараж Почаївської ТГ Кременецького району виявлено тіло 22-річної жительки села Борщівка Почаївської ТГ Кременецького району. Тіло вилучено місцевим населенням. Ймовірна причина загибелі – утоплення.

Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки, зокрема, купання в невідповідних місцях та у нетверезому стані. Варто пам’ятати, що купання у невстановлених місцях несе небезпеку для відпочиваючого.