Кошти на створення нового культурного простору «Бібліотечний АртГараж» отримає Чортківська громада. Сума становить один мільйон гривень. Це грант від ГО «Центр дослідження суспільства» та Western NIS Enterprise Fund.

– Конкурс грантів оголосили влітку 2023 року, – розповіли у Чортківській міській раді. – Загалом було подано 311 заявок від громад з різних куточків України, з яких експертне журі обрало 10 громад-переможниць. Кожна із них отримала по 1 мільйону гривень на розвиток центрів спільнотворення. Серед них – проект «Бібліотечний АртГараж» із Чортківської громади. Проект реалізує ГО «Буковинська агенція регіонального розвитку» спільно з Публічна бібліотека Чортківської міської ради. Буде встановлено модульний павільйон на місці аварійного гаражу та створено «Бібліотечний АртГараж» у дворику бібліотеки. Проект реалізується також за співфінансування бюджету Чортківської громади. Станом на сьогодні профінансовано вже 292 629 гривень. Ще близько 100 тисяч гривень вдалось залучити через краудфандинг від Чортківської громади – в місті і за кордоном.

«АртГараж», як зазначають у Чортківській міській раді, стане публічним простором для згуртування, підтримки та взаємодії різних груп містян, створення дружнього середовища для спілкування, проведення заходів та генерації ідей для розвитку міста.

Фото зі сторінки чортківської бібліотеки у фейсбуці