Тернопільський обласний центр зайнятості пропонує ряд послуг для безробітних старших 55 років.

Фахівці Служби здійснюють індивідуальний підбір вакансій для кожної людини з урахуванням отриманої освіти, професійного досвіду, побажань до майбутнього місця праці та потреб роботодавців. Безробітні старшого віку можуть звернутися у службу зайнятості якщо мають намір відкрити власну справу чи її розширити, хочуть здобути нову професію чи підвищити кваліфікацію або свій освітній рівень та хочуть знайти роботу.

– Значна потреба в працівниках з початком повномасштабної війни та велика затребуваність робочих рук у повоєнному відновленні України спонукають роботодавців все більше звертати увагу на трудовий потенціал людей старшого віку, – зауважив під час брифінгу у ТОВА Микола Городецький, директор Тернопільського обласного центру зайнятості. – Працівники 55+ мають низку вагомих переваг, що становлять основу їх конкурентоспроможності на ринку праці, таких як: кваліфікація, практичні навички, професійний досвід і зрілість. До слова, збалансованість представництва різних поколінь в колективі забезпечує обмін знаннями і цінними навичками між працівниками різного віку, допомагає підвищенню загального рівня компетенції компанії.

Через місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості з початку цього року шукали роботу 672 безробітних віком 55+, це 16,3% від загальної кількості безробітних, в тому числі 489 жінок. З них 111 вдалося знайти постійні місця праці, 49 – проходили профнавчання або підвищували кваліфікацію. 81 житель Тернопільщини віком 55+ цьогоріч отримав ваучер на навчання. Станом на кінець квітня шукають роботу 383 безробітних віком 55+ (16,9% від загальної кількості безробітних), в тому числі 287 жінок, 97 внутрішньо переміщених осіб, 6 учасників бойових дій.

Шукачі роботи можуть скористатися грантовим проектом «Власна справа», який дає можливість отримати від 50 до 250 тисяч гривень на втілення своєї підприємницької мрії. З початку дії програми на Тернопільщині, за словами Миколи Городецького, схвалено 41 бізнес-проект осіб віком 55 +, з них 5 вже започаткували бізнес. Більшість цих проектів – у сферах роздрібної торгівлі, харчування, надання послуг (перукарських, прибирання, догляду за дітьми, стоматологічних), вирощування овочів, виробництва хлібобулочних та кондитерських виробів, пошиття верхнього одягу та текстильної продукції. Заплановано створити 90 робочих місць.

– Знайти роботу у віці старше 55 років можливо і реально, – переконана Олександра Островська, заступник директора Тернопільського обласного центру зайнятості. – Головне – не комплексувати, не говорити, що вже такий вік, коли ніхто не візьме на роботу. Треба мати сміливість вийти із зони комфорту, здобути нову професію. У вакансіях, які подають роботодавці, відповідно до закону України «Про рекламу», вимог до віку немає. Є вимоги до стажу, до професійних навичок.

Зараз місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості пропонують шукачам роботи майже 1,5 тисячі вакансій від роботодавців регіону. З них, кожна п’ята – із заробітною платою вищою від середньої по області.