Зміни до детального плану території житлового району «Південний» у Тернополі внесли на тридцять восьмій сесії міської ради.

Зробили це на звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Поділля – цукор» та враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань містобудування.

Зміни передбачають визначення житлового мікрорайону, обмеженого вулицею Микулинецька, межею міста Тернополя від вулиці Микулинецької вздовж залізничної колії, межею території «Індустріального парку», вулицею Проектна – 202.

Як зазначив під час розгляду проекту рішення начальник управління містобудування, архітектури та кадастру Василь Бесага, зміни відповідають державним будівельним та іншим нормам, стандартам і правилам, генеральному плану Тернополя (із змінами) та положенням затвердженої містобудівної документації.

Відповідальним за розроблення проекту змін до Детального плану території та фінансування визначили товариство з обмеженою відповідальністю «Поділля – цукор». Після розроблення необхідних документів відбудуться громадські слухання та стратегічна екологічна оцінка даного проекту. Потім містобудівну документацію по внесенню змін до Детального плану території подадуть у міську раду на затвердження.