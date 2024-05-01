Сьогодні, 30 квітня, у парку “Сопільче” в Тернополі на територію зоокутка випустили тварин, які від осені перебували в закритих приміщеннях.

Про це розповів Суспільному директор “Об’єднання парків культури і відпочинку Тернополя” Микола Ткач.

За його словами, вони перебуватимуть просто неба, допоки не настануть холоди.

“Випустили поні, коней, віслюків та овець. Уже є зелена трава, територія висохла. Значна частина тварин, а саме, буйволи, олень, корова шотландська, перебувала надворі і в зимовий період,. Вони мали свої приміщення і їм було достатньо, щоб на них просто не падав сніг. У природі вони проживають на відкритих територіях”.

Цьогоріч на харчування тварин витратили 70 тисяч гривень.

“Узимку вони їли зерно та сіно, яке ми заготовляли впродовж року. Також орієнтовно на 3 тисячі закупили різних вітамінів. Щодо щеплень, то ветеринарна служба проводить їх постійно. Цього року від “пташиного грипу” щепили птицю. Наступна вакцинація буде від “сибірки”. Вони йдуть за планом. Наступні мають бути наприкінці травня чи всередині червня”.

У тернопільському зоокутку зараз перебуває понад 70 тварин, повідомив Микола Ткач.