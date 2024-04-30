Trustee Plus: 300 000 криптогаманців і роль лідера в розвитку продуктів Web3 в Україні

Команда Trustee оголосила про досягнення одного з ключових моментів у розвитку свого проєкту. Кількість встановлених криптогаманців компанії перевищила 300 000, що підкреслює винятковий темп її розвитку, підкреслили розробники.

Trustee Plus — це криптогаманець із вбудованою платіжною карткою, що є зручною точкою входу в галузь цифрових активів для початківців, а також пропонує всі бонуси TradFi для досвідчених користувачів.

Важливо зазначити, що це досягнення — лише одна з причин гордості розробників. Раніше Trustee Plus подолав рубіж у 200 000 користувачів на платформі та повідомив про випуск 50 000 платіжних карток, що дає змогу розраховуватися криптовалютою в будь-якому місці з банківським терміналом.

«Швидке зростання числа користувачів і обсягу виданих карт відмінно доповнює 300 000 встановлених криптогаманців. Наша компанія стрімко розвивається за всіма показниками, і ми не збираємося знижувати планку», — заявив генеральний директор Trustee Вадим Груша.

Така оперативність проникнення на Web3-ринок обумовлена очевидними плюсами, які пропонує своїм клієнтам Trustee Plus. Серед них можна виділити:

підтримка понад 30 різних монет і декількох блокчейнів;

покупка крипти з карти та перерахування коштів за номером телефону;

оформлення картки Trustee для розрахунків в інтернеті та торгових точках;

нульова комісія на виведення гривні, перекази та інші операції.

Підкреслимо, що платіжна картка Trustee Plus стала одним із найпрогресивніших продуктів на українському ринку. Завдяки їй можливість використовувати цифрові активи в повсякденному режимі стала доступна кожному. Швидке зростання Trustee Plus не залишилося непоміченим експертами та провідними виданнями. Так, редакція Incrypted відзначила розвиток компанії та провела детальний аналіз проєкту, визнавши його одним із найкращих криптогаманців 2024 року.