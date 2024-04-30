Часто у різних резюме та характеристиках можна зустріти фразу “досвідчений користувач ПК”, проте вона настільки абстрактна, що навіть не вимагає пояснень, втім є версія, що рівень майстерності працівника визначається саме кількістю швидких комбінацій, якими він володіє під час роботи за комп’ютером.

Найефективніші “гарячі клавіші”

Безліч офісних програм та додатків для роботи роками переживають оновлення заради підвищення зручності користування, проте власне операційна система Windows містить десятки непомітних для більшості комбінацій клавіш, які здатні значно прискорити та спростити буденні задачі. Наприклад, багато хто знає про зручну функції клавіші “Пробіл”, яка здатна ставити перегляд відео на паузу або ж набула ще більшої важливості в епоху азартних ігор в інтернеті – в онлайн казино 777 під час гри у слоти нею можна запускати обертання барабанів, не використовуючи мишу.

У роботі з документами знання різних комбінацій клавіш стає особливо важливим, адже за статистикою переважна більшість користуються лише комбінаціями Ctrl+C або ж Ctrl+V, щоб скопіювати та вставити обраний текст. Втім, за допомогою клавіш Win стрілки вліво чи вправо можна розмістити у робочому просторі одразу два документи, з комбінацією Shift+пробіл швидко підійматися по документу вгору.

Для власників Macbook

З появою перших Macbook компанія Apple фактично запропонувала взагалі відмовитися від такого аксесуара, як компʼютерна миша, адже вся базова навігація ноутбука побудована виключно на вмінні користуватися тачпадом, де різна кількість натискань та робота двома та навіть трьома пальцями запускає абсолютно різні процеси.

Поступове знайомство з усіма корисними жестами для Macbook та функцією Multi-touch значно спрощує роботу:

Проведення двома пальцями по тачпаду прокручує сторінку;

Трьома пальцями – відкриває усі активні вікна у зменшеному розмірі;

Рух двома пальцями вліво дозволяє відкрити попередню сторінку сайту;

Розведення пальців збільшує будь-яку сторінку у масштабі, як на смартфоні.

З часом все більше користувачів погоджуються зі зручністю такої навігації, звички до якої вже давно сформовані багаторічним користування сенсорним екраном.