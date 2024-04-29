На Тернопільщині цього тижня погоду зумовлюватиме антициклон. Через його вплив у краї буде малохмарно, сонячно і тепло. Температура повітря вдень підвищуватиметься до 24 градусів тепла.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, у краї зберігатимуться тенденції до підвищення температурних показників. Обійдеться без опадів.

«Почався передвеликодній тиждень і, зазирнувши у прогнози, з радістю відзначила, що нам, увесь цей тиждень погоду України визначатиме антициклон, який не дасть шансів ніяким дощам, ні з сахарською пилюкою, ні звичайним чистим і прозорим. Бо антициклон – це практично завжди суха сонячна погода. 30-го квітня протягом дня передбачається повсюди +20 +24 градуси. Вітер у вівторок буде з північного сходу, місцями можливі сильні пориви до 15-20 метрів за секунду. Така погода, суха, сонячна та тепла, триватиме аж до Великодня. Бо перші дощики з’являться якраз на Пасху, вдень або ввечері», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Метеорологи попереджають: в лісах та інших природних об’єктах південної частини області середня пожежна небезпека 3-го класу, на решті території – висока пожежна небезпека 4-го класу. Погодні умови сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності джерел займання.