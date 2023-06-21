Зручність смартфонів iPhone складно недооцінити, а про моделі iPhone 13 Mini взагалі не доводиться говорити. Це максимально комфортний, практичний та універсальний телефон, що забезпечує виконання всіх потрібних завдань студенту, учню, бізнесмену та тому, хто любить створювати красиві фотографії та просто розважатися за допомогою телефону.

Гарантується ідеальна робота без підвисання за рахунок оптимізації та високої продуктивності. Перш ніж купити айфон 13 міні, необхідно ознайомитися з технічними параметрами, вивчити об’єм пам’яті, а також визначитися з кольором. Зовнішній вигляд завжди можна змінити за допомогою покупки чохла, який забезпечить механічний захист пристрою.

Технічні характеристики

За відображення інформації відповідає всім відомий екран Super Retina XDR, але його діагональ 5,4 дюйма за рахунок зменшеної версії. Яскравість екрана OLED збільшена на 28%, щоб з комфортом працювати при дії світла та сонячних променів. Незважаючи на покращені параметри, відбувається раціональне витрачання заряду батареї.

Внутрішня пам’ять пропонується у трьох варіантах виконання:

128 Гб (мінімальний допустимий об’єм для тих, хто не використовує його для зберігання великої кількості фото);

256 Гб (середнє значення, адже тепер можна зберігати різну кількість відео, включаючи фільми та серіали);

512 Гб (ідеальний варіант для любителів об’ємних ігор, відео, а також великої кількості фотографій).

До установки можлива лише одна SIM-карта формату Nano.

За продуктивність та ефективність роботи відповідає процесор A15 Bionic. Завдяки йому швидкість обробки графіки збільшується на 30%, а частота кадрів 120 Гц додатково підвищує якість картинки у «важких» іграх за рахунок швидкої зміни кадрів.

Функціонал та можливості

Оновлений Face ID за одну мить розпізнає людину та активує телефон. Виробник застосував нові стандарти безпеки, тому особисті дані знаходяться у надійному зашифрованому вигляді. На той час у телефоні встановлювалася iOS 15 із відмінною оптимізацією. Реакція на запити користувача була миттєвою. Завдяки помічнику Siri є можливість миттєво активувати потрібну функцію або запустити програму. Телефон оснащений можливостями A-GPS, Bluetooth, GPS, Galileo, Wi-Fi та стандартом NFC для безпроводових платежів. Дане покоління телефону працює в автономному режимі на 1,5 години довше завдяки оптимізації внутрішніх систем.