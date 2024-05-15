Патрульні масово штрафують водіїв за це порушення: на що звернути увагу

На Тернопільщині цьогоріч понад 1700 водіїв притягнули до відповідальності через нехтування ременями безпеки.

Повідомила речниця патрульної поліції області Ольга Пелих. За її словами, штраф за таке порушення – 510 грн.

Надійно пристебнутий ремінь безпеки утримує людину на сидінні та у випадку аварії перешкоджає зіткненню з твердими елементами салону.

«Вкотре нагадуємо водіям та пасажирам про обов’язок використання засобів пасивної безпеки в автомобілі. Лише з початку цього року за порушення правил користування ременями безпеки патрульні склали понад 17000 адміністративних матеріалів. Відповідно до ч. 5 ст. 121 КУпАП за порушення правил користування ременями безпеки передбачено штраф — 510. Сідаючи за кермо, обов’язково пристебніться і нехай ваша поїздка буде безпечною».

Патрульні зазначають: нехтування ременів безпеки може призвести до трагічних наслідків.