Оновлення техніки Apple відбувається постійно. Це завжди було можливим завдяки технологічній першості бренду, а також широкій програмній підтримці гаджетів, завдяки якій вони залишаються потужними та зручними у використанні протягом тривалого часу. Сьогодні, коли ціна Айфон 13 https://storeinua.com/ua/apple-all-uk/iphone/iphone-13-ua стала суттєво нижчою у порівнянні з флагманськими моделями, варто замислитися про придбання такого телефону.

Чому iPhone 13 не є застарілим у 2023 році

Потрібно купити новий смартфон, і вам просто цікаво, чи варто дивитися у бік моделі, що була випущена 2 роки тому? Якщо відповісти коротко, то так. У порівнянні з більш старими версіями, Айфон 13 матиме велику кількість переваг, починаючи від часу автономної роботи і закінчуючи більш сучасним дизайном, якістю фото та більшою потужністю процесора. В iPhone 14 у порівнянні з iPhone 13 було лише кілька функціональних нововведень. Ви отримуєте незначні оновлення камери та маєте трохи кращу графічну продуктивність. Однак і заплатити доведеться більше.

Родзинкою моделі 2021 року стала подвійна камера, яка була успадкована з попередньої версії iPhone 12 Pro Max. Проте не варто поспішати з висновками – оновлений сенсор здатен вловлювати на 47% більше світла, ніж у попередній моделі. Саме тому зображення, що створені за допомогою Айфон 13, приємно дивують якістю передачі кольорів, контрастом та експозицією. Тут є режим кіно – корисна опція для творців контенту, а також можливість змінювати стилі фотографії.

Автономність – ще один біль користувачів сучасних смартфонів. Адже ми хочемо не обмежувати себе у використанні гаджета. Айфон 13 має покращену батарею з більшим обсягом у порівнянні з попередником та підтримує функцію бездротової зарядки. До того ж OLED-дисплей ванільної моделі зі стандартною частотою оновлення 60 Гц і той факт сприяють значному енергоощадженню, навіть попри те, що він на 28% яскравіший порівняно з попередником.

На момент запуску у 2021 році Айфон 13 містив суттєві вдосконалення. Оновлення порівняно з його попередником були значно суттєвішими, ніж під час появи iPhone 14. З цієї причини модель 2021 року все ще є рекомендованою до покупки у 2023 році.

Потрібні більші можливості? Вибирайте iPhone 13 Pro Max

Свого часу iPhone 13 Pro Max був найдорожчим смартфоном Apple та вважався справжнім звірем, якщо оцінювати смартфон за потужністю. Тут є фантастичний 6,7-дюймовий OLED-екран із частотою 120 Гц, який приємно дивує чіткістю, яскравістю та надзвичайною плавністю.

Купити iPhone 13 Pro Max https://storeinua.com/ua/apple-all-uk/iphone/iphone-13-pro-max-ua варто також поціновувачам фотографії. Тут встановлені три 12-мегапіксельні камери на задній панелі, що мають дійсно хороший 3-кратний оптичний зум, відрізняються чудовою продуктивністю в умовах слабкого освітлення та мають надширокі кути. У моделі також доступний спеціальний режим макрознімання.

iPhone 13 Pro Max використовує Apple A15 Bionic, що досі є достатньо швидким та дозволяє без обмежень використовувати застосунки, що вимагають великих ресурсів. Великою перевагою Про-моделі також є використання кращого акумулятора. При звичайному режимі використання смартфона заряджати його можна буде лише раз на 3 дні. iPhone 13 Pro Max — чудовий вибір навіть у 2023 році. Вас може підкорити його великий чіткий екран, тривалий час автономної роботи та відносно доступна ціна. Вибір Айфон 13 Про Макс у 2023 році є цілком раціональним.