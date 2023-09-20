Відмінність між кавоварками і кавомашинами полягає в ступені участі людини у процесі приготування кави. При користуванні кавоваркою необхідно виконувати декілька кроків, таких як дозування кави, її завантаження в кавоварку та вивантаження відходів. Використання кавоварки є дещо більш складним і вимагає більшої уваги до деталей. З іншого боку, користуватися кавомашинами набагато простіше – досить вибрати потрібний напій і налаштувати відповідні параметри, а потім просто насолоджуватися чашкою кави. Тому не дивно, що більшість молодих людей хочуть саме кавомашину купити.

Типи кавоварок

Можна виділити щонайменше 7 типів кавомашин.

Крапельні (фільтраційні) кавоварки. Вода, нагріта до 95° C, проходить через мелену каву і стікає через фільтр в спеціальний резервуар. Це популярні моделі для використання вдома. Вони прості у використанні і догляді, мають порівняно низьку ціну і дозволяють приготувати декілька порцій кави. Однак якість та смак кави можуть залишати бажати кращого, і вони потребують заміни фільтра та регулярного миття. Капсульні кавоварки (французький прес). Ці машини універсальні і дозволяють приготувати каву, чай або какао за допомогою капсул. Вони є компактними і легкими в користуванні, але можуть бути вище за ціною, і якість напою обмежена вибором капсул. Гейзерні (парові) кавоварки. Ці моделі використовують пару, яка кілька разів проходить через мелену каву на фільтрі. Вони компактні і дозволяють отримати більш міцну каву. Однак їм потрібна регулярна заміна фільтрів і прокладок, і не можна регулювати об’єм і міцність напою. Еспресо-кавоварки (ріжкові). Ці пристрої пропускають гарячу воду під тиском через каву. Вони надають найвищу якість кави, але вимагають навичок в приготуванні, і ціна на них зазвичай вища. Вони також можуть готувати різні види кавових напоїв, такі як еспресо, капучіно та лате. Електротурки (для кави по-турецьки). Ці пристрої виглядають як звичайні турки і оснащені нагрівальним елементом. Вони дозволяють приготувати каву по-турецьки і є портативними. Кавоварки холодного заварювання. Вони використовують холодну воду і мають високі смакові якості. Проте їм потрібно більше часу для приготування, і вони мають обмежений модельний ряд. Портативні кавоварки. Компактні пристрої, що працюють від автомобільного прикурювача (12/24 В). Їх ідеально використовувати в поїздках, на полюванні або риболовлі. Ключове – обирайте модель із захисним кейсом для збереження та транспортування.

Настільки важливо пам’ятати, що обираючи кавоварку або кавомашину, слід керуватися власними потребами та вимогами до приготування кави. Великий асортимент якісний кавомашин німецього бренду представлений на сайті https://www.siemens-home.bsh-group.com/ua/. Вбудовані та окремостоячі моделі вже готові до відправлення у ваш дім.