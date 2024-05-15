Сьогодні відійшла у засвіти студентка 4 курсу факультету філології і журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Оксана Олійник.

Про важку втрату повідомили на сторінці університету.

Оксана була гордістю ТНПУ, брала участь у всіх олімпіадах та конкурсах ім. Яцика, завжди займала призові місця, перемагала, відзначалася своєю відмінністю, а також була надзвичайно прекрасною людиною з великим добрим серцем і незламним духом, пишуть викладачі та друзі Оксани у соцмережах. Це невимовна втрата для усіх, кажуть у виші.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Оксани, а також усій академічній родині. Нехай її світла душа знаходить спокій у Царстві Небесному. Вічна пам’ять та спокій Оксані Олійник”, – ідеться у зверненні пресслужби ТНПУ.