Сам не розумів, що каже: тернопільський університет втрапив у скандал через захист дисертації китайським аспірантом. ВІДЕО

Тернопільський національний педагогічний університет ім. Гнатюка знову втрапив у скандал. Цього разу увагу українців привернув захист дослідження аспіранта, який проходив в онлайн-форматі.

Студент китайського походження Сє Юйдін дуже намагався говорити українською мовою, проте не ясно чи зрозумів він хоч щось із сказаного. Про це пише видання Оглядач.

Чоловік весь час запинався, коли читав своє дослідження та рідко коли йому вдавалося правильно вимовляти українські слова. З відеозапису можна зробити висновки, що багато з озвученого студентом не розуміла й вчена рада. Про випадок повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак у Telegram. Він назвав це цікавим та закликав зробити висновки самостійно.

“Ну і про неприємне, але дуже показове. Тернопільський національний педагогічний університет. Захист дослідження здобувача наукового ступеня доктора філософії. Подивіться, буде цікаво. Висновки робіть самі”, – написав чиновник.

Він також додав, що ректор ТНПУ нібито з березня перебуває на лікарняному, адже є рішення апеляційного суду про скасування результатів виборів його як керівника університету. Тож аби не втратити посаду, він вдався до таких кроків.

Бабак порадив почати перегляд захисту роботи приблизно з 10 хвилини. Саме у тому місці починається звернення здобувача освіти.

Офіційними опонентами Юйдіна стали доктора педагогічних наук, професорка кафедри дизайну Національного лісотехнічного університету України Олена Швець та кандидат педагогічних наук, професор кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету ім. Тичини Микола Пічкур.

Темою дисертації Юйдіна була “Теоретико-методичні аспекти підготовки студентів–дизайнерів у закладах передвищої освіти”. Відомо, що результати дослідження іноземного студента були висвітлені у 5 наукових публікаціях. Тож кількість обсяг та зміст друкованих праць відповідає вимогам Міністерства освіти та науки, що допускає студента до захисту.

Під час звернення голова вченої ради повідомила, що Юйдін отримав ступінь магістра в Харківському інституті дизайну та мистецтв, згодом працював викладачем гравюри в Ханьшанському педагогічному інституті. У 2020 році вступив на навчання в аспірантуру в ТНПУ.

Нагадаємо, викладач ТНПУ Володимир Кравець під час проведення пари розповідав студентам, що дівчата часто самі провокують зґвалтування. Крім цього, педагог глузував з жіночої логіки, кажучи, що вона “непередбачувана” та заснована на натяках. Ситуація трапилась на парі з дисципліни “Педагогіка: підготовка молоді до сімейного життя”. Крім цього, в демонстраційному матеріалі йшлося про те, що чоловіча логіка “правильна, побудована на фактах”, тоді коли, жіноча “невивчений предмет”, для якого характерна “непередбачуваність”, “незавершеність фраз” і “приписування іншої причини”.

Згодом Кравця тимчасово відсторонили від проведення лекцій. У закладі освіти проводиться експертна оцінка курсу “Педагогіка: підготовка молоді до сімейного життя” з залученням внутрішніх та зовнішніх фахівців. Через випадок університет потрапив у скандал, на який відреагували Міністерство освіти та науки і Державна служба якості освіти.