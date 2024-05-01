Чергова сумна звістка надійшла на Тернопільщину вчора – підтвердилася загибель ще одного нашого земляка.

У боротьбі за Україну героїчно загинув солдат 116-тої окремої механізованої бригади ЗСУ, житель села Дорофіївка Василь Миколайович Гусак, 1989 року народження. Свій останній бій воїн прийняв ще 26 липня 2023 року у Запорізькій області. Досі Василь Гусак вважався зниклим безвісти. Після довгого очікування і сподівань отримано результати ДНК-експертизи – загибель захисника підтвердилася…

“Наш земляк мужньо виконуючи військовий обовʼязок, в бою віддав своє життя за вірність українському народові. – зазначають у Підволочиській селищній раді. – Щиро співчуваємо всім рідним, односельчанам та побратимам воїна. Вічна памʼять!”.