Державна служба зайнятості пропонує комплекс послуг внутрішньо переміщеним громадянам. До нього входять допомога в пошуку роботи, професійне навчання, надання ваучерів та грантів на створення власної справи та інше.

– З початком воєнних дій на території України значна кількість громадян були змушені були покинути свої домівки, – зауважують в Тернопільському обласному центрі зайнятості. – На новому місці проживання перед людьми постає велика кількість проблем, однією з найбільш важливих залишається проблема працевлаштування. Більш детально про всі послуги служби зайнятості для внутрішніх переселенців можна дізнатися тут.

Спільно з громадськими організаціями служба зайнятості також створила додатковий ресурс з інформування внутрішньо переміщених осіб щодо послуг, які вони можуть отримати у недержавних та громадських організаціях. Інформація на ньому оновлюватиметься в онлайн режимі. Його мета – покращити співпрацю служби зайнятості, недержавних організацій та громадських об’єднань у наданні допомоги внутрішнім переселенцям, а також – інформування переселенців щодо проектів підтримки, які діють у регіоні їх проживання.

Нагадаємо, що днями також запрацювала інформаційно-координаційна платформа для ВПО в Тернополі та області.