Діти з прифронтових територій, які прибули на Тернопільщину, отримали ноутбуки для навчання. Їх вручили сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування.

Благодійну акцію організували в межах проєкту «Професійна Інтеграція ВПО/EU4Skills», який впровадила «GIZ Україна» за підтримки Уряду Німеччини. Як розповіла координаторка проєкту Ірина Павлюк, ноутбуки вручили дітям, аби вони легше адаптувалися до навчання в умовах війни.

«Відбулася зустріч з внутрішньо переселеними особами, дітьми-сиротами та дітьми, що позбавлені батьківського піклування. Здебільшого усі вони прибули на Тернопільщину з прифронтових територій. Основною метою є адаптація цих дітей на новому місці. Тому варто забезпечити їм гідні умови, для того, щоб вони почувались комфортно та мали змогу продовжувати навчатись. В рамках проєкту «Професійна Інтеграція ВПО/EU4Skills», який впровадила «GIZ Україна», дітям передали німецькі ноутбуки».