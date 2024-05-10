Чергова страшна звістка з фронту надійшла на Тернопільщину.

30 квітня, мужньо виконавши військовий обов’язок, в боях за Україну загинув житель села Білобожниця Чортківського району, старший стрілець-оператор мотопіхотного відділення, солдат Віктор Войчишин, 1989 року народження. Свій останній бій воїн прийняв поблизу населеного пункту Роздолівка Бахмутського району.

“Висловлюємо найщиріші співчуття матері, братові, сестрам, вітчиму, всім родичам і близьким Героя. Спільно з родиною розділяємо цей невимовно гіркий біль втрати”, – ідеться у зверненні з приводу трагедії на сторінці Білобожницької громади.