Вища рада правосуддя покарала суддю з Тернополя доганою та позбавили його доплат до зарплати.

Цей служитель Феміди у 2021 році не притягнув до відповідальності п’яного водія, який їхав на авто зі швидкістю 152-172 кілометри на годину та насмерть збив жінку. Суддя не вважає, що вчинив неправильно. Через місяць після рішення ВРП, він пішов у почесну відставку та тепер буде довічно жити за бюджетні кошти. Про це повідомляє «Слідство.Інфо».

10 січня 2024 року Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя (ДП ВРП) розглядала дисциплінарну скаргу на суддю Василя Парфенюка, який працює у Чортківському районному суді Тернопільської області. У 2021 році на суддю поскаржились Роман Маселко (тоді як правозахисник) та Тернопільська обласна прокуратура.

На думку скаржників, суддя Парфенюк безпідставно закрив справу, де досліджували смертельне ДТП на Тернопільщині. За даними слідства, о 2:30 ночі Ігор Босяк п’яним керував Audi А4 та на швидкості 152-172 кілометрів на годину та наїхав на 50-річну жінку. Вона загинула на місці.

«Шансів вижити у неї не було. Від удару її тіло розірвало. Частина залишилась на дорозі, інша — була на дереві. Деякі внутрішні органи опинились в автомобілі, що її збив», — писали журналісти видання “20 хвилин“, які прибули на місце події.

Під час перевірки стану Босяка виявили, що він був п’яним. У крові чоловіка було 1,74 проміле етилового спирту при допустимому 0,2 проміле. Як пояснив сам Босяк, він не пив, а алкоголь у його крові виявили через вжиті до цього енергетики.

Спочатку зареєстрували кримінальну справу через порушення правил дорожньої безпеки, але її в процесі розгляду закрили. Та попри це, Босяка можна було притягнути до адміністративної відповідальності впродовж трьох місяців, що міг зробити Парфенюк. Але замість цього суддя закрив справу через завершення строків давності.

Як пояснив Парфенюк на засіданні ВРП, прокурори не додали постанову про закриття кримінального провадження, через що він відраховував строки давності не від закриття кримінальної справи, а від вчинення злочину. Оскільки суд не може збирати докази за власною ініціативою на підтвердження винуватості особи, то суддя виніс своє рішення на тих доказах, які мав.

«Я не вважаю, що порушив закон. Просто така ситуація, в якій було дуже важко прийняти дійсно законне, справедливе та правильне рішення», — каже Парфенюк.

Члени Дисциплінарної палати ВРП мають іншу думку — Парфенюк не з’ясував необхідні додаткові матеріали, не надав оцінку наявним у справі доказам закриття кримінального провадження, не з’ясував обставин, що мають істотне значення для правильного вирішення справи.

Такі дії ВРП розцінило, як недбалість, у зв’язку з неналежним ставленням до виконання своїх службових обов’язків. За це Парфенюк отримав догану та його позбавили доплат до зарплати впродовж місяця. Наскільки це співмірне покарання за дії судді?

«Стягнення є непропорційно малим, хоча типовим для такого виду проступку. За нашою практикою ВРП у таких випадках застосовує або попередження, або догану. Натомість хотілось би, щоб потурання пʼяному водінню каралось не «символічним покаранням», а було пропорційним скоєному проступку та серйозності наслідків», — коментує Марта Береза, юристка «Фундації DEJURE».

Суддя мав проходити кваліфікаційне оцінювання, щоб довести свою компетентність та доброчесність для подальшої роботи у суді, але Парфенюк уник цього. Через місяць після отримання догани, Парфенюк пішов у відставку. Це означає, що Парафенюк буде утримуватися державою пожиттєво. Розмір цього щомісячного утримання залежить від зарплатні судді та його стажу — чим вищий стаж, тим більше суддя отримує грошей. Ці виплати можуть сягати сотень тисяч гривень на місяць.