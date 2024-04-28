Сьогодні у Почаєві прощаються із захисником Русланом Петриком. Воїн помер 26 квітня у лікарні після важкого поранення.

Руслан Петрик народився у 1972 році в Бучачі. Проживав у Почаєві. У війську був стрільцем-санітаром. Мав звання старшого сержанта.

Чин похорону захисника розпочнеться о 12:30. Орієнтовно о 13-й похоронний кортеж зупиниться в центральній частині Почаєва, біля Меморіалу борцям за волю та незалежність України, де громадяни матимуть змогу попрощатись із Героєм. Далі процесія попрямує до Свято-Миколаївської церкви для звершення богослужіння та чину поховання. Про це повідомили у Почаївській міській раді.

28 квітня оголошено на території Почаївської громади днем жалоби.

Щирі співчуття рідним та близьким!

Вічна слава та вічна пам’ять Герою!