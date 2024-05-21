Спекотний тиждень передбачають на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, цими днями стовпчики термометрів підвищуватимуться майже до 30 градусів тепла. Обійдеться без опадів, втім, можливий штормовий південно-східний вітер.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, протягом тижня у краї спостерігатиметься мінлива хмарність, вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, вранці і вдень пориви 15 – 20 м/с, температура по області вночі 11 – 16° тепла, вдень 22 – 27° тепла; по м. Тернополю вночі 12 – 14° тепла, вдень 25 – 27° тепла. Попередження щодо метеорологічних явища. По області 22 травня спостерігатимуться пориви південно-східного вітру 15 – 20 м/с – І рівень небезпечності, жовтий. 23 травня стовпчики термометрів підвищуватимуться до 28° тепла. 24 травня – до 29° тепла.

Метеорологи попереджають: у лісах та інших природних об’єктах області – надзвичайна пожежна небезпека 5-го класу. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження лісових пожеж, при наявності джерел займання – відкритого вогню.