«Міць. Характер. Перемога» – благодійний забіг під такою назвою влаштували у Тернополі. Дійство об’єднало спортсменів з різних регіонів України заради спільної мети – допомоги Збройним силам України.

Такий забіг проводять у Вінниці, Черкасах, Ладижіні. Естафету прийняв також і Тернопіль. До забігу долучилися жителі міста та гості з інших регіонів. Вони долали дистанції – 5, 10 та 21 км. Серед учасників благодійного забігу – ветеран російсько-української війни Олексій Демків.

«Після повернення з фронту влаштувався на роботу в агрокомпанію на посаду менеджера відділу земельних та майнових відносин та розпочав активні тренування. Також щомісяця їжджу на Донбас до підрозділу, в якому воював, намагаюся підтримувати хлопців необхідними речами та добрим словом».

Під час забігу збирали кошти, які спрямують на підтримку Збройним силам України. Організувала дійство одна з найбільших агрокомпаній України.