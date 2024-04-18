Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами.

12 квітня на лінію «102» представник громадської організації «Ноїв Ковчег» повідомив про те, що невідомі особи, ймовірно, отруїли собаку. Подія трапилася у Тернополі на вулиці Торговиця.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Тварину направили в лабораторію ветеринарної медицини. Проте дорогою собака померла.

За результатами дослідження патологічного матеріалу встановлено, що тварина мала проблеми зі здоров’ям, напередодні було запалення легень. Не виключається версія про можливе отруєння препаратами від гризунів.

Відомості за даним фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.