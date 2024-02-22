Жалібно скиглила: у Тернополі врятували собаку, яка дві доби просиділа в автомобілі

У вівторок до патрульної поліції надійшов виклик від стурбованої громадянки, яка повідомила, що на парковці в автомобілі протягом двох діб лежить собака та вже тривалий час скиглить.

Інспектори Борис Солонецький та Василь Ясинчук одразу прибули на місце та виявили у відчиненому легковику знесиленого та голодного хвостатика. Патрульні намагалися встановити господарів тварини, однак безрезультатно.

Чотирилапу направили на перетримку до притулку для тварин, де хвостатика радо прийняли та вже шукають доброго та відповідального господаря.

Завдяки спільним зусиллям правоохоронців та представників громадської організації вдалося врятувати собаку, зазначають у патрульній поліції.