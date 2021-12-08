Сховав труп на балконі, а потім скинув з четвертого поверху: затримали вбивцю дівчини, тіло якої знайшли у Тернополі

Під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру 19-річному тернополянину в умисному вбивстві 22-річної жительки Тернопільського району.

Нагадаємо, що 6 грудня понівечене тіло дівчини виявили жителі багатоповерхівки по вул. Лозовецькій. Правоохоронці встановили, що вбитою є 22-річна жителька Тернопільського району. Також затримали підозрюваного у скоєнні злочину.

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За версією слідства, тернополянин, що винаймав житло на вулиці Лозовецькій, 5 грудня 2021 року посварився із дівчиною, яка була у нього в гостях й завдав їй близько 20 ударів гострим предметом у шию та груди. Тіло потерпілої юнак спочатку заховав на балконі, а потім скинув з 4 поверху будинку.

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Слідчі поліції скерували до суду клопотання, погоджене з прокурором, про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.