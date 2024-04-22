Правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів задля встановлення усіх причетних осіб до особливо тяжкого злочину.

У п’ятницю, 19 квітня, близько опівночі до відділення поліції №1 м. Тернопіль надійшло повідомлення від лікарів про те, що до них з вогнепальним пораненням доставили 60-річного тернополянина.

Подія трапилася в одному із приміських сіл Тернопільського району. На місці злочину працювали оперативники, слідчі, спеціалісти-криміналісти та фахівці інших профільних служб, повідомляють у поліції.

Попередньо встановлено, що потерпілий автомобілем заїхав на територію власного будинку і в цей момент невідомий здійснив постріли із зброї по авто. Внаслідок чого чоловік отримав три вогнепальних поранення. Наразі він перебуває у лікарні.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи.

За інформацією видання Тернополяни, замах було скоєно у селі Підгороднє. Жертвою нападу став відомий у кримінальних колах “авторитет”. Цю інформацію підтвердив і начальник Головного управління Національної поліції у Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

“Чоловік, на якого вчинили замах, дійсно має відношення до кримінального світу”, – зазначив він.