Як ми повідомляли, в одному з готелів Тернополя військовослужбовець у званні майора застрелив бійця Держприкордонслужби. Той від отриманих поранень помер.

Цю інформацію в коментарі Громадському підтвердила речниця Спеціалізованої прокуратури Західного регіону Юлія Шевченко.

Подія трапилася в ніч проти 21 липня. Тоді офіцер однієї з військових частин здійснив кілька пострілів у 25-річного бійця Держприкордонслужби. У них виник конфлікт на ґрунті ревнощів.

Від отриманих поранень прикордонник загинув на місці. Наразі офіцера затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому готують підозру в умисному вбивстві та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.