В сусідній області стався вибух на пункті приймання металобрухту: є загиблі

Поліцейські встановлюють причину вибуху, що відбувся в одному з сіл у Яворівському районі на Львівщині. Внаслідок події загинуло двоє осіб, ще одна жінка отримала тілесні ушкодження і зараз перебуває у лікарні.

Як попередньо встановили правоохоронці, 24 квітня 58-річна мешканка одного з сіл Яворівського району разом зі своїм 54-річним сусідом привезли металеві предмети на пункт прийому металобрухту, розташований у селі Старий Яр.

Під час зважування металу відбувся вибух, внаслідок якого на місці події загинули чоловік, який привіз брухт та власниця пункту прийому – 42-річна місцева жителька. Жінка, яка приїхала з загиблим, отримала чисельні травми і зараз перебуває у лікарні.

На місці події працюють слідчі, спеціалісти-вибухотехніки, та спеціалісти-криміналісти поліції Львівщини, а також співробітники Яворівського районного відділу поліції. Правоохоронці проводять огляди, встановлюють обставини події, а також причину вибуху.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст.264 (Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.