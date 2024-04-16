Дві мінометні міни і снаряд знайшли на Тернопільщині

Два боєприпаси часів Другої світової війни знешкодили вчора на Тернопільщині. Ще один буде ліквідовано згодом.

Так, 15 квітня в полі поблизу села Бенева Золотниківської територіальної громади під час технічного обстеження території піротехніки ДСНС виявили, вилучили і знешкодили артилерійський снаряд калібром 76 мм.

Цього ж дня на номер екстреного виклику “101” надійшло повідомлення про ще два випадки виявлення застарілих боєприпасів. У селі Бзовиця Зборівської територіальної громади місцеві жителі виявили в полі мінометну міну калібром 82 мм. Таку ж міну люди знайшли в лісі біля села Малі Бережці Кременецької громади. Інформацію про небезпечну знахідку передали ДСНС.

“Аби не трапилось лиха, у випадку виявлення підозрілих, або вибухонебезпечних предметів, памʼятайте головні правила мінної безпеки: «Не підходь! Не чіпай! Телефонуй 101!»”, – наголошують рятувальники.