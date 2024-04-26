Сьогодні, 26 квітня, о 13-й годині у Чорткові зустрінуть полеглого Героя Володимира Огородника. Після цього траурний кортеж попрямує до рідної домівки воїна у селі Пробіжна.

Про це повідомили у Колиндянській громаді.

Володимиру Огороднику було 37 років. Він загинув 19 квітня під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Бударки Чугуївського району Харківської області. У війську був інспектором прикордонної служби.

“У цей гіркий час вся громада, депутатський корпус, виконавчий комітет сільської ради, односельці, побратими – всі глибоко сумують та висловлюють щирі співчуття матері, брату, який перебуває в лавах ЗСУ, та всій родині, разом з ними переживають велике горе. Жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоїти рани в душах його близьких. Світлий, добрий спомин про звитяжного захисника України назавжди залишиться у наших серцях”, – ідеться у зверненні односельців.