Одну з вулиць Тернополя перекриють для транспорту

26-27 квітня буде перекрито рух транспорту на вул. Гайовій у Тернополі. На цьому об’єкті за сприятливих погодних умов працівники підрядної організації влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття.

Після влаштування верхнього шару асфальту, з понеділка, 29 квітня, проводитиметься асфальтування дорожніх заїздів (без перекриття руху транспорту).

Наразі на об’єкті працівники підрядної організації проводять підготовку ремонтних карт (фреза велика).

Додамо, минулого року на вул. Гайовій повністю замінили інженерні мережі (каналізація, водопостачання, водовідведення, електроживлення, газ та кабелі зв’язку) та влаштували нижній шар асфальтобетонного покриття.