Познайомилися за кілька годин до вбивства: у поліції розповіли деталі жахливого злочину у Тернополі. ФОТО

Тіло невідомої жінки 6 грудня виявив у Тернополі в дворі одного із будинків місцевий мешканець. Чоловік побачив її, вигулюючи собаку. Він одразу викликав швидку, але медики констатували смерть і повідомили про це на лінію “102”.

При попередньому огляді судово-медичний експерт виявив на тілі дівчини більше двадцяти ножових поранень. Окрім того, невідомий після вбивства, викинув її з четвертого поверху. Загибла – жителька Тернопільського району, 1999 року народження.

На місці події працювали слідчі, працівники карного розшуку, криміналісти, кінологи. Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські за кілька годин встановили і особу підозрюваного, і його місцеперебування. Це – житель Лановецького району, 2002 року народження. Він орендував у Тернополі квартиру.

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За словами підозрюваного, він познайомився зі своєю жертвою за кілька годин до вбивства.

Між ними виник конфлікт в результаті якого чоловік почав завдавати новій знайомій удари ножем. Після вбивства тіло дівчини він виніс на балкон, де вона пролежала до ночі ще 12 годин, а вранці, 6 грудня, викинув її на вулицю.

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Одяг своєї жертви та особисті речі виніс на смітник біля будинку. У квартирі прибрав та втік. Оперативники знайшли підозрюваного в одному з районів Тернопільської області.

Чоловіка затримали відповідно до статті 208 КПК та оголосили підозру згідно ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває слідство. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.