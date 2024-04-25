24 квітня, на 74-му році життя, зупинилося серце футболіста та тренера Леоніда Миколайовича Іщука, котрий залишив чималий слід у тернопільському футболі.

Про це повідомили в Асоціації футболу Тернопільщини.

Леонід Миколайович у 1980-81 роках виступав за підгаєцьку «Ниву», яка згодом стала тернопільською. У 1991 році тренував хоростківську «Зорю». У 1990-х роках входив до тренерського штабу Ігоря Петровича Яворського у тернопільській «Ниві». А в сезоні-2003/04 обіймав посаду головного тренера «Ниви».

Довідково

Іщук Леонід Миколайович

Дата народження – 10 січня 1951 року.

Місце народження – м. Старокостянтинів, Хмельницької обл.

Амплуа – захисник.

Грав за команди – «Динамо» Хмельницький, СКА Одеса, «Авангард» Севастополь, «Хвиля» Хмельницький, «Зірка» Кіровоград, «Нива» Підгайці, «Колос» Павлоград.

Тренував команди – «Колос» Павлоград, «Нафтовик» Охтирка, «Десна» Чернігів, «Поділля» Хмельницький, «Зоря Хоростків», «Явір» Краснопілля, «Нива» Тернопіль, «Металург» Донецьк, «Прикарпаття» Івано-Франківськ, «Случ» Старокостянтинів.