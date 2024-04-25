На трьох об’єктах комунального підприємства «Чортків водоканал» збудують сонячні електростанції. Йдеться про каналізаційні очисні споруди та дві насосні станції: «Вавріново» та «Стара насосна».

Будівництво відбуватиметься за грантові кошти та кошти з бюджету Чортківської громади. 15 квітня Представники НЕФКО та Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P) за участі міського голови Чорткова Володимира Шматька підписали відповідну угоду про капітальний грант у розмірі 510 тисяч євро. Ще 40 тисяч євро виділять з бюджету громади.

– Підготовка до реалізації проекту вже розпочалась, – розповіли у Чортківській міській раді. – Нещодавно у Чорткові працювали консультанти міжнародної компанії EGIS, які допомагатимуть із технічною складовою проекту. Зауважимо, що весь технічний супровід теж оплачує Nefco у розмірі 50 тисяч євро. Зараз триває підготовка відповідної документації для тендерної процедури. Власне будівництво сонячних електростанцій планують розпочати вже у липні, а до кінця року – повністю завершити проект. Загальна річна генерація, за попередніми підрахунками становитиме 463 МВт. При нинішньому тарифі на електроенергію у розмірі 9,09 гривень з ПДВ за кіловат-годину це дозволить економити водоканалу 4 мільйони 167 тисяч гривень.

Фінансування проекту, за словами міського голови Чорткова Володимира Шматька, не здійснюватиметься через міську раду. Nefco самостійно проводе незалежний європейський тендер, визначаючи підрядника. І потім донори напряму фінансуватимуть фірму, яка виконуватиме роботи.

Фото зі сторінки ЧМР у фейсбуці