Тернопільщина приєдналася до Всесвітнього тижня імунізації. Жителям краю вкотре нагадали: для епідемічного благополуччя планові щеплення проводити необхідно.

За оцінками ВООЗ, імунізація дозволяє щорічно запобігати понад 2 мільйонам смертей. Як зазначила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко, інфекційних захворювань можна уникнути завдяки імунізації.

«Серед таких захворювань – кашлюк, дифтерія, правець, поліомієліт, кір, епідемічний паротит, краснуха, гепатит B тощо. Також не варто забувати і про необхідність вакцинації проти Covid-19. Особливо важливо зробити щеплення людям з хронічними захворюваннями та особам старшого віку. Подбайте про своє здоров’я».

В ОВА наголошують, доступні безкоштовні вакцини для дітей та дорослих від туберкульозу, поліомієліту, вірусного гепатиту В, дифтерії, правцю, кашлюку, коронавірусної інфекції. Також є рекомендовані платні щеплення проти пневмонії, ротавірусної та менінгококової інфекцій, грипу.