Вакцинальний автобус продовжує курсувати громадами Тернопільщини, – повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

За її словами, окрім імунізації, тут надають й інші медичні послуги. Зокрема, можна отримати консультацію сімейного лікаря зі всіма скринінговими обстеженнями.

Лікарні вакцинального автобуса консультували жителів Шумської громади.

«Вакцинальний автобус Кременецького міськрайонного центру ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ ” працював у Шумській ОТГ. Лікарями надавалися консультації жителям села, а також проводився огляд пацієнтів, вимірювання рівня цукру в крові. Також проводилася вакцинація усіх бажаючих, зокрема щеплення від COVID-19».

За словами лікарів, охочих скористатися послугами вакцинального автобуса чимало. Медики кажуть: це зручно жителям громад та результативно для первинної ланки медицини.