Тепла погода повертається на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, температура повітря вихідними сягатиме 20 градусів тепла. Однак подекуди можливі дощі та грози.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 26 квітня у краї буде хмарно з проясненнями, вночі пройдуть невеликі дощі, вдень обійдеться без істотних опадів, можливий слабкий туман, вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура по області вночі 2 – 7° тепла, вдень 10 – 15° тепла; по м. Тернополю вночі 3 – 5° тепла, вдень 12 – 14° тепла. Погіршення видимості в тумані 600 – 1000 м.

«Пʼятниця буде в Україні з дощами, місцями з грозами. У західних областях: +12+18 градусів. Вихідними, 27-28 квітня, в Україні буде така погода, яка буває чи не раз на рік. І не холодно, і не спекотно, у денні години очікується +18 +23 градуси. Скрізь, в усіх областях України, ніяких дощів, багато сонця, білих хмарок, мало бурʼяну, розкішна зелена трава з квіточками, море бузку і розлита у повітрі розкішна природна парфумерія», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Метеорологи попереджають: у лісах та інших природних обʼєктах спостерігатиметься пожежна небезпека. Погодні умови сприятимуть ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.