Слідчі Головного управління Національної поліції в Тернопільській області скерували до суду кримінальне провадження, розпочате щодо 34-річного мешканця Нараївської громади за вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 13 грудня 2023 у вечірню пору доби між рідними братами виник словесний конфлікт побутового характеру. Старший завдав кілька ударів молодшому братові та штовхнув його на бетонні сходи. Після падіння потерпілий піднявся й самостійно зайшов у житло. Проте правопорушника це не зупинило, він попрямував за чоловіком і продовжив бити його руками, ногами й дерев’яною ніжкою від стільця. Численні травми на голові та тілі потерпілого виявилися несумісними з життям.

Зібрані докази свідчать при причетність жителя Тернопільського району до вчинення тяжкого злочину. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.