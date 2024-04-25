Парамедикиню Катерину «Пташку» Поліщук, яка була у полоні із захисниками «Азовсталі», почали критикувати у соцмережах через те, що вона набрала вагу. Мовляв, «Пташка вже далеко не пташка».

Відповідь на критику хейтерів Катерина опублікувала у себе на фейсбук-сторінці та в тіктоці, повідомляє сайт новин Волині «Конкурент».

«Шановні, те, що хтось собі нафантазував про ідеальну лагідну дівчинку-волошку аж ніяк не зобовʼязує мене цим очікуванням відповідати. Я не суспільне досягнення, не памʼятка архітектури і не назва міста, яку обирають голосуванням.

Я людина

Я воїн

Я пташка

І подобається вам це чи ні, я жива і така як є. Хороша і погана. Зла і добра. Ніжна і груба. І товста. Я маю дзеркало», – написала медикиня.

В іншому дописі Катерина Поліщук обурливо попросила не ідеалізувати її та наголосила, що її вини у тому, що вона не відповідає чиїмось очікуванням, нема.

«Рознесло. Товста. Не пташка. Бройлер. Савченко. Жирна.

Дякую за підтримку, вдячність і повагу до дій. Дякую за те, що не знаєте і чверті моєї історії. Дякую, що вірите «знайомій знайомої вашої знайомої». Дякую, що шукаєте «чому я не герой». Я не герой. Я людина. Не я з себе зробила героя. А ви. Не я зробила себе популярною. Не я постила свої фото з цинічними молитвами, щоб потім казати: а ми ж за тебе молились. Ми молились а ти поправилась. А ти не відповідаєш нашому ідеалу. Не тих підтримуєш. Не так воюєш. Не те говориш. Не такі погляди. Не така зовнішність. Не таке волосся. Не така Пташка.

Так от шановні. Хочете залізти в мої труси – лізьте. Я важу 85 кг, користуюсь соцмережами, курю, і блін живу. На ваш жаль. Не забудьте тими вустами, якими проклинаєте мене потім поцілувати своїх дітей», – написала «Пташка.